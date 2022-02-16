В Челнах планируется запустить сеть магазинов-кафетериев

В Набережных Челнах планируется запустить сеть мобильных магазинов-кафетериев с собственной продукцией. Челнинский предприниматель в сфере общественного питания Ян Райскин создал фабрику по производству готовой еды и презентовал проект главе города Наилю Магдееву. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Планируется открыть десять магазинов готовой еды, которые обеспечат работой около 80 человек. Кафетерии будут включать до 15 посадочных мест. Здесь будет реализовываться готовая продукция с фабрики, также можно будет заказать торты на торжества и купить замороженную продукцию, сделанную работниками челнинского завода. Название сети пока находится в разработке.

При этом новая фабрика будет готова не только доставлять еду в кафетерии, но и обеспечивать корпоративное питание и организовать кейтеринг.

Фабрика располагается в промышленной части города и поделена на несколько зон для переработки овощей, муки, хранения сыпучих продуктов. Также здесь оборудованы залы под пекарский участок и заготовочные цеха, установлены так называемые шоковые столы, способные замораживать продукцию, подготовлены другие помещения. Оборудование в основном доставлено из Европы.

Проект магазинов-кафетериев вызвал интерес у Наиля Магдеева. «Если в таком формате планируете запускать проект, то мы готовы его поддержать», — посмотрев эскизы, сказал мэр.