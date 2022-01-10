В Челнах планируется построить 35 многоквартирных домов и 129 отремонтировать

В 2022 году в Набережных Челнах планируется ввести 320 тыс. кв. метров нового жилья. Из них 287 тыс. кв. метров придутся на многоквартирные дома (35 объектов), а 33 тыс. кв. метров будут возведены по программе индивидуального жилищного строительства. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов.

По словам спикера, плановый показатель установлен на уровне 2021 года. Кроме того, в текущем году запланирован капитальный ремонт 129 многоквартирных домов на сумму 1,4 млрд рублей.

«Аукцион состоится в январе, так что ремонт будет начат практически в начале года и будет завешен до наступления осенних холодов», — отметил спикер.

Мэр Наиль Магдеев отметил, что к маю необходимо провести все работы, а на теплое время года оставить ремонт фасада и кровли.

В общей сложности в 2022 году в Набережных Челнах планируется реализовать 20 федеральных и республиканских программ строительства и капитального ремонта социальной и инженерной инфраструктуры на общую сумму 10,1 млрд рублей.