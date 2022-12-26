В Челнах планируется оборудовать центры по реабилитации и адаптации мобилизованных

Руководство Набережных Челнов планирует организовать в Татарстане работу по реабилитации и адаптации мобилизованных. С такой просьбой власти Автограда обратились к руководству республики. О том, что нельзя допустить повторения «афганского синдрома», заявил на завершающей сессии Горсовета глава города Наиль Магдеев.

«Любая операция имеет свойство когда-то заканчиваться. Через определенное время в мирную жизнь вернутся наши ребята, и, безусловно, им понадобятся специальные программы по реабилитации и адаптации», — отметил мэр.

По словам Магдеева, вопросами реабилитации уже сегодня серьезно занимается градообразующее предприятие — КАМАЗ под руководством генерального директора Сергея Когогина. На базе санаторного комплекса развернута работа по подготовке медицинского персонала и необходимому оборудованию кабинетов.

«Мы попросили руководство республики, чтобы такая работа была бы развернута в целом по республике. Мы помним горький опыт „афганского синдрома“. Мы помним не очень положительный опыт в отношении воинов, вернувшихся после выполнения боевых задач с Северного Кавказа. Одним словом, нам таких ошибок больше нельзя допускать. Мы в состоянии сделать всё, чтобы адаптировать к мирной жизни наших воинов, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции и обязательно вернутся в нашу жизнь. Жизнь продолжается», — убежден мэр.

«В целом 2022 год был особенным, стал испытанием на прочность для всей нашей страны. Произошли события, которые повлияли на жизнь каждого из нас. На результатах деятельности Набережных Челнов, безусловно, отразилась ситуация, связанная с мобилизацией населения. Мы вместе с вами смогли провести мобилизационные мероприятия, выполнили все нормативные документы республиканской призывной комиссии. Для поддержки челнинцев, участвующих в СВО, объединился весь наш город, показал всем свои лучшие качества: единение и сплоченность. Я считаю, что наш город сдал серьезный экзамен на гражданскую зрелость, взаимопомощь и поддержку», — заключил Наиль Магдеев.