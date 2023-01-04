В Челнах первая регистрация брака пройдет 7 января

В Набережных Челнах первые в этом году свадебные церемонии начнутся в Рождество, 7 января, сообщается в телеграм-канале мэрии Автограда. На этот день запланирована первая регистрация брака горожан.

При этом Дворец торжеств работает уже со 2 января.

В канун Нового года, 30 декабря 2022 года, в Набережных Челнах создали семьи 14 пар молодоженов, отмечает Управление ЗАГС Набережных Челнов. Последними в ушедшем году свои отношения зарегистрировала молодая семья Ильи и Яны Семеновых.