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Общество
4 января 2023  12:36
Эльза Кузнецова

В Челнах первая регистрация брака пройдет 7 января

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В Набережных Челнах первые в этом году свадебные церемонии начнутся в Рождество, 7 января, сообщается в телеграм-канале мэрии Автограда. На этот день запланирована первая регистрация брака горожан.

При этом Дворец торжеств работает уже со 2 января.

В канун Нового года, 30 декабря 2022 года, в Набережных Челнах создали семьи 14 пар молодоженов, отмечает Управление ЗАГС Набережных Челнов. Последними в ушедшем году свои отношения зарегистрировала молодая семья Ильи и Яны Семеновых.

Фото: Управление ЗАГС г. Набережные Челны

#Управление ЗАГС #Набережные Челны
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