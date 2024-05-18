В Челнах перенесли открытие пляжно-волейбольного сезона

В Набережных Челнах перенесли открытие пляжно-волейбольного сезона с 19 мая на 2 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Автограда.

Турнир, организованный в рамках партийного проекта «Волейбольный город», пройдет на центральном пляже набережной Тукая. Всего за победу поборются 16 смешанных команд, в составе которых должны быть два человека — мужчина и женщина старше 18 лет.