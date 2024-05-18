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В Челнах перенесли открытие пляжно-волейбольного сезона
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В Набережных Челнах перенесли открытие пляжно-волейбольного сезона с 19 мая на 2 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Автограда.
Турнир, организованный в рамках партийного проекта «Волейбольный город», пройдет на центральном пляже набережной Тукая. Всего за победу поборются 16 смешанных команд, в составе которых должны быть два человека — мужчина и женщина старше 18 лет.
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