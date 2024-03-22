В Челнах перечислили несколько СНТ, которые начнут газифицировать.

Так, по словам исполнительного директора товарищества «УК «Усадьба» Альфии Хайруллиной, в планах — проведение газа в дома жителей «Усадьб». На все работы выделили около 49 млн рублей по региональной программе. Первый этап охватит 258 домовладений на 12 улицах: Чистопольская, Невская, Александрийская, Изумрудная, Царская, Романовская, Янтарная, Императорская, Нижегородская, Возрождения, Богородицкая, Хайруллина.

«До 15 августа 2024 года отведено время на подготовку проекта, с 15 сентября 2024 году по 15 декабря 2025 года начнутся строительно-монтажные работы газопровода. Подводка к дому обойдется в среднем в 70 000 рублей», — цитируют спикера «Челнинские известия».

Про ситуацию в садовом товариществе «Ясная поляна и К» рассказала его председатель Вера Савыкова. По ее словам, в их СНТ 11 улиц, а газ есть только на четырех. На остальных семи есть газовые трубы, но без газа. После долгих споров и смены председателя дачникам сообщили, что можно получить техусловие. Потом стало известно, что газ подвести можно, но стоимость работ — три млн рублей. На сегодняшний день члены СНТ продолжают «бороться за газ».

Надеются на программу газификации и в СНТ «Станкостроитель». Председатель Сергей Быстров стремится к тому, чтобы газ был круглый год и в каждой даче. В 2024-2025 годах у них должна завершиться реконструкция электросетей. Параллельно там чинят систему водоснабжения. Из более 800 домовладений для круглогодичного проживания оборудовали 60.