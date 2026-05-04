news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 4 мая 2026 17:43

В Челнах парень с девушкой на скутере получили травмы, попав под легковушку

Читайте нас в
Телеграм

Жесткое ДТП произошло сегодня в Набережных Челнах. Как сообщили «Татар-информу» в городской автоинспекции, авария случилась напротив дома 96 А по проспекту Мусы Джалиля.

23-летний парень за рулем скутера MORUN, двигаясь по дороге-дублеру в сторону Набережной Тукая, проехад на красный свет, после чего столкнулся с автомобилем Honda Civic, за рулем которого был 21-летний водитель.

В результате происшествия водитель скутера, а также его 31-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в БСМП: молодого мужчину – в реанимационное отделение, а его пассажирку – в отделение травматологии.

В Госавтоинспекции отмечают, что водитель скутера ехал без мотошлема.

#дтп в челнах #пострадали в дтп #гибдд
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Ереван 4-5 мая станет центром мировой дипломатии из-за саммита ЕПС

3 мая 2026
В Казани во время КазаньФорума пройдут чемпионаты по корэшу и прыжкам в воду, а также матч РПЛ

В Казани во время КазаньФорума пройдут чемпионаты по корэшу и прыжкам в воду, а также матч РПЛ

3 мая 2026
Новости партнеров