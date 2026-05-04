В Челнах парень с девушкой на скутере получили травмы, попав под легковушку

Жесткое ДТП произошло сегодня в Набережных Челнах. Как сообщили «Татар-информу» в городской автоинспекции, авария случилась напротив дома 96 А по проспекту Мусы Джалиля.

23-летний парень за рулем скутера MORUN, двигаясь по дороге-дублеру в сторону Набережной Тукая, проехад на красный свет, после чего столкнулся с автомобилем Honda Civic, за рулем которого был 21-летний водитель.

В результате происшествия водитель скутера, а также его 31-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в БСМП: молодого мужчину – в реанимационное отделение, а его пассажирку – в отделение травматологии.

В Госавтоинспекции отмечают, что водитель скутера ехал без мотошлема.