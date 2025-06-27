В Челнах пациенту удалили опухоль почки, не лишая орган кровотока

Фото: Горздрав Челны

В Онкоцентре Набережных Челнов врачи удалили пациенту опухоль почки, не отключая орган от кровотока. Об этом сообщила пресс-служба Горздрава города.

На операционном столе оказался 77-летний мужчина с небольшой опухолью в левой почке. Несмотря на возраст, серьезные проблемы с сердцем и лишний вес, врачи решили провести малоинвазивную операцию — через два маленьких прокола.

«Для нашего пациента это самый безопасный и оптимальный вариант. Мы удаляем опухоль без отключения почки от кровотока. Это позволяет сохранить ее нормальную функцию: орган продолжает получать кровь и кислород даже во время операции. Уже сегодня пациент сможет ходить, обслуживать себя, а домой отправится через четыре дня», – рассказал заведующий онкоотделением Ленар Нигматуллин.

Раньше подобные операции проводили классическим способом: при удалении опухоли орган временно отключали от кровоснабжения, но каждая минута без кислорода — стресс для ткани почки. Даже 20–30 минут ишемии, перекрытого кровоснабжения, могут повредить здоровую часть органа.

Сегодня ситуация изменилась. Малотравматичные операции стали доступны не только жителям Набережных Челнов, но и всего Закамья. В год в операционном блоке Набережночелнинского онкоцентра проводится порядка 500 подобных вмешательств. Это стало возможным благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова — строительство и современное оснащение клиники вывели оказание онкологической помощи на новый уровень. Пациентам из региона больше не нужно ездить на лечение в Казань — высокотехнологичная медицинская помощь стала ближе и доступнее.