В Челнах пациента с остановкой сердца вместе с врачами реанимировала его семья

В Набережных Челнах пациента с остановкой сердца, вместе с врачами скорой реанимировала его семья.

По информации Минздрава РТ, медиков вызвали на острый инфаркт, однако во время подготовки к транспортировке в больницу у мужчины остановилось дыхание и сердце. Чтобы спасти пациента, медики начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Помогали им жена и сын мужчины.

Работу сердца удалось восстановить на 22-й минуте непрерывной реанимации, состояние пациента стабилизировалось.

«Этот случай является наглядным примером эффективности слаженных действий профессиональной бригады и поддержки близких в критической ситуации», – отмечают в Минздраве РТ.