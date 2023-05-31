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В Челнах отремонтируют школу олимпийского резерва за 65 млн рублей
В школе олимпийского резерва №11 по волейболу Набережных Челнов проходит ремонт. На обновление спортшколы планируется потратить 65 млн рублей. Сейчас идет частичный демонтаж стен и фасада здания с улучшением несущих конструкций. Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда.
Спортшкола основана в 1978 году. В ее стенах начинали свой спортивный путь многие известные волейболисты, серебряные и бронзовые призеры Олимпийских игр.
«Наша школа богата историей, традициями. Сейчас молодое поколение показывает, что они лучшие. Мы долго ждали ремонта и в этом году попали в республиканскую программу капремонта. За эту возможность хотелось поблагодарить руководство города и республики», — сказала директор школы Светлана Комарова.
По информации подрядчика, в проект внесены изменения, в том числе улучшение конструкций. Строители облегчили некоторые элементы сооружения, металлоконструкции и сендвич-панели уже заказаны.
Через полтора месяца здание приобретет другой вид. Планируется, что к октябрю оно будет введено в эксплуатацию.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах к сентябрю откроется новый детский сад.
Фото: Telegram-канал мэрии Автограда.
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