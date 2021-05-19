В Челнах подрядчик отремонтирует переход, где под ноги пешеходов упал кусок потолка

В Набережных Челнах подрядная организация «устранит нарушения» в подземном переходе, где отвалился кусок потолка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в исполкоме Автограда.

Инцидент произошел в подземном переходе, ведущем к Автозаводскому рынку. Очевидцы заявили, что кусок верхнего покрытия рухнул прямо под ноги пешеходов. «От сотрясения мозга отделяли буквально несколько сантиметров», — подчеркнули они.

Капитальный ремонт подземного перехода состоялся в 2015 году. За шесть лет эксплуатации объекта с интенсивным трафиком многие его части пришли в негодность. Сооружение необходимо укрепить, убеждены местные жители.

Как стало известно ИА «Татар-информ», инцидентом заинтересовалась прокуратура.