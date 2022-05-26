В Челнах отремонтируют подъездные пути к садовому обществу «Гидростроитель-1»

В этом году в Набережных Челнах приведут в порядок дорогу, ведущую к садовому обществу «Гидростроитель-1». Об этом на пресс-конференции сообщил сегодня первый заместитель руководителя исполнительного комитета Автограда Илья Зуев.

«Мы планируем отремонтировать подъездные пути к садоводческому обществу „Гидростроитель-1“, на это выделены денежные средства. Нам необходимо будет выполнить ремонт 650 метров автомобильной дороги», — отметил он.

Параллельно в Автограде продолжается ямочный ремонт. «Мы по нему стартовали еще 1 марта, несмотря даже на отрицательные температуры — были участки, где требовался срочный ремонт. Ремонт уже выполнен на площади 12,5 тыс. кв. метров. В планах продолжать эту работу», — сказал Илья Зуев.

По словам спикера, на сегодняшний день используется сервис «Народный контроль». «Мы по нему отрабатываем. Горожане имеют активную жизненную позицию, подсказывают нам, где это нужно сделать и где уже „горит“. Мы все ваши сообщения, пожелания и наказы читаем, видим и выполняем», — заверил представитель исполкома.