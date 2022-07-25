В Челнах открыли мемориальную доску в память о Владимире Высоцком

На здании Центра крови в Набережных Челнах появилась мемориальная доска в память о поэте и барде Владимире Высоцком. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Управление культуры Автограда.

Здание было выбрано не случайно. Здесь в 1974 году располагалась гостиница «Кама». В 38-м номере останавливался музыкант во время своего визита в Челны. Мемориальная доска появилась благодаря поддержке депутата Горсовета Тагира Сунгатуллина.

После открытия объекта в Челнах на площади Высоцкого начался концерт в память о выдающемся музыканте XX века. Для горожан записал свое видеообращение сын барда — Никита Высоцкий.

«Сегодня день памяти Владимира Высоцкого. Я знаю, что в вашем городе отмечаются эти дни, случаются и концерты, вечера и выставки, приезжают гости. Я и сам несколько раз был в Челнах, участвовал в открытии памятника моему отцу. Я знаю, в вашем городе моего отца любят, помнят. Хотя этот день и не отмечен официально в календаре, но он важен для миллионов людей, несмотря на то, что прошло так много времени», — отметил он.

Владимир Высоцкий ушел из жизни 25 июля 1980 года, ровно 42 года назад, в возрасте 42 лет. Ежегодно в день его смерти поклонники творчества народного кумира вспоминают его слова и слушают любимые песни.