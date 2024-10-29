В Челнах открылся шахматный клуб - культурно-интеллектуальное пространство РВИО

Во вторник, 29 октября, в Набережных Челнах прошло торжественное открытие нового шахматного клуба Российского военно-исторического общества (РВИО) в школе «Этюд». Это значимое событие, поддержанное помощником Президента РФ и Председателем РВИО Владимиром Мединским, является частью масштабной программы по развитию шахматного движения и патриотического воспитания в регионах России.

Как сообщает пресс-служба РВИО, программа Владимира Мединского направлена на создание шахматных клубов по всей стране с целью популяризации шахмат как военно-стратегической игры, воспитывающей патриотизм и укрепляющей интеллектуальные традиции. За последние месяцы такие клубы были открыты в Тыве, Хакасии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесской Республике, Калининградской и Московской областях, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, в Севастополе и Луганской Народной Республике. Эти культурно-интеллектуальные центры дают молодежи уникальную возможность развиваться и приобщаться к интеллектуальным играм.

На церемонии открытия с приветственными словами выступили депутат Госсовета РТ Тимур Камалетдинов, замглавы Челнов Ирина Сагидуллина, а также руководитель местного отделения РВИО Лейсан Видинеева. В своем выступлении Видинеева поблагодарила, что именно их город был выбран для развития шахматной культуры и отметила.

«Патриотизм — это, прежде всего, любовь к Родине, к своим близким и к своему делу. Сегодня я вижу перед собой людей, преданных своему ремеслу — шахматам. Шахматы здесь становятся важной проекцией патриотического воспитания, ведь они учат не только стратегии и тактике, но и дисциплине, ответственности и решительности — качествам, которые особенно важны для тех, кто стремится приносить пользу своей стране», - сказала она.

Также на мероприятии присутствовали начальник управления образования Рустем Хузин и руководитель управления физкультуры и спорта Ренат Ахметшин, поддержавшие идею объединения молодежи вокруг шахматного клуба как важной части патриотического воспитания.

На мероприятии прошел блиц-турнир «Юные стратеги», где приняли участие самые молодые участники школы. Соревнование курировали ведущие тренеры и судьи Республики, такие как Наталия Олеговна Гончарова, судья международного уровня, Рамзия Мавлетовна Самусенко, мастер ФИДЕ, и Эдуард Фаридович Ашиев, среди воспитанников которого — призеры международных турниров и российских чемпионатов.

«Это не просто шахматный клуб. Наша главная задача — объединить ребят вокруг интеллектуальных игр, ведь шахматы можно смело назвать нашим спортом. Играя в шахматы, наши ребята учатся принимать решения, думать на несколько шагов вперед, а также ценить свои корни и вклад великих чемпионов России, прославивших нашу страну на международной арене. Мы рады видеть, как патриотизм находит отклик в делах и стремлениях молодежи», – отметил исполнительные директор реготделения РВИО в Татарстане Тимур Камалетдинов.

В летний период обсуждается размещение шахматных досок на Набережной имени Фикрята Табеева и в Парке Победы в честь 80-летия Великой Победы. Шахматный клуб РВИО в Набережных Челнах станет не только площадкой для интеллектуального развития, но и пространством, где шахматы станут новой точкой притяжения.

фото: пресс-служба РВИО