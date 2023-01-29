В Челнах открылся пункт изготовления маскировочных сетей

В Набережных Челнах открылся пункт изготовления маскировочных сетей, накануне его посетил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Сегодня посетил пункт изготовления маскировочных сетей. Поблагодарил организатора этого важного проекта Татьяну Трубникову. Примечательно, что в этой работе принимают активное участие и студенты медицинского колледжа. Всем большое спасибо за работу!» — рассказал он в своем телеграм-канале.

Татьяна Трубникова прошла обучение в Казани и помогает научиться тем, кто приходит на плетение. Сейчас в проекте две смены: утренняя и вечерняя. К нему присоединились женщины, которые работали под руководством председателя Территориального общественного самоуправления Венеры Наумкиной. Именно благодаря председателю ТОС, которая обратилась к главе Автозаводского района Винеру Харисову, было найдено помещение для плетения сетей.

Наиль Магдеев поинтересовался, какая помощь необходима с его стороны. Узнав о том, что у женщин есть вопросы по доставке грузов до первого пункта, обещал разрешить проблему в ближайшее время.

Еще одним вопросом от организаторов стало кадровое обеспечение: в летний период пенсионеры уедут в сады-огороды, и будет хорошо, если студенты включатся в процесс плетения маскировочных сетей.

«Вы делаете очень важное и нужное дело. Всем, чем можем, обязательно поможем», — отметил градоначальник.