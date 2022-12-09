В Челнах открылся первый каток «Медео»

В Набережных Челнах состоялось открытие первого катка «Медео». Директор спортивной школы «Виктория» Ренат Ахметшин рассказал, что заливка в этом году прошла успешно, проходила в районе 10-14 дней. Фото и видео опубликованы в телеграм-канале мэрии Автограда.

«Заливка проходит в три этапа. Сначала ждем снежной подушки, потом из пожарного гидранта производится заливка, а потом лед шлифуется», — рассказал Ахметшин.

Посетить каток можно в будни с 18.00 до 22.00, в выходные с 10 утра до 10 вечера. Цены на прокат остались на таком же уровне, что и в прошлом году. Режим работы проката коньков: с понедельника по пятницу с 16.00 до 22.00, в субботу-воскресенье и праздничные дни с 10.00 до 22.00.

Завтра, 10 декабря, откроются катки на площади Азатлык, а также на площади «Майдан» и в парке Прибрежный.

В течение всей зимы для горожан будут проходить мастер-классы по катанию на коньках, музыкальные представления и активно-оздоровительные игры.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial