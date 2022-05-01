В Челнах открылся парковый сезон, аттракционы и фонтаны

Сегодня в Набережных Челнах состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднику Весны и труда. Для жителей города открылся сезон работы аттракционов парка «Победа». Также традиционно 1 мая в Комсомольском районе был открыт сезон фонтанов. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

В парке культуры и отдыха «Победа» для жителей города была представлена программа «Мой цветущий май», в которой приняли участие лучшие солисты и творческие коллективы городского культурного центра «Эврика», учреждений культуры и дополнительного образования района.

Ко всем присутствующим обратился глава исполкома Фарид Салахов, глава администрации Автозаводского района Винер Харисов.

В программу праздника были включены I городской инклюзивный детско-юношеский фестиваль по декоративно-прикладному искусству народов Поволжья «Город мастеров» (мастер-классы), флешмоб «Мы вместе!», выступление популярных артистов и творческих коллективов города, спортивные игры по разным видам спорта и работа детских площадок.

Праздничные мероприятия прошли и на бульваре Шишкинский. Для жителей и гостей города джазовый оркестр «Визит» представил концертную программу «Звени, играй, весёлый Первомай!».

В Парке культуры и отдыха поселка ГЭС стартовал летний сезон. При поддержке администрации Комсомольского района, в честь открытия паркового сезона, в парке была организована праздничная программа для жителей и гостей города при участии солистов и творческих коллективов ДК «Энергетик», Центрального дома творчества № 16 «Огниво», центральной библиотеки, музея истории города.

На празднике в Парке культуры и отдыха каждый смог найти увлечение по душе — катание на каруселях, участие в играх, викторинах и конкурсах. Кроме этого, участники республиканского проекта «SаМоSтоятельные дети» провели акцию «Георгиевская лента», а воспитанники городского совета учащихся организовали мастер-класс «Белые журавли».

Мэр города Наиль Магдеев поздравил челнинцев на площади Азатлык.

«У города Набережные Челны с Первомаем — особая история. Построенный более полувека назад крупнейший в мире автомобильный завод и город — это последний проект Советского Союза, который был реально воплощен в дело. Мы видим, что и „КАМАЗ“, и город живет и трудится. Наш город промышленный, здесь сосредоточено крупнейшее стратегическое предприятие, много предприятий стройиндустрии, транспорта, питания. Какие бы трудности ни были, мы будем жить, трудиться, встречаться», — отметил глава города.