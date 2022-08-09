В Челнах открылся крытый манеж в конноспортивной школе «Тулпар»

В Набережных Челнах состоялось открытие крытого манежа в конноспортивной школе «Тулпар». Объект позволит воспитанникам школы заниматься в любую погоду круглый год, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

В открытии принял участие мэр Наиль Магдеев, руководитель исполкома Фарид Салахов, глава Центрального района Эдуард Фаттахов, родители юных мастеров конного спорта. Перед началом торжества граданачальник пообщался с ребятами и посетил одну из конюшен.

В своей приветственной речи Магдеев поблагодарил строителей, руководителей исполкома, конноспортивной школы, а ребятам пожелал результативных тренировок.

«Для более чем 200 челнинских ребят это очень важный, нужный спорт. Наша задача — чтобы возможностей для занятий конноспортивным видом было больше. Этот объект будет служить круглый год, здесь можно будет регулярно заниматься тренировками, совершенствовать свое мастерство», — отметил глава города.

На сегодняшний день в школе ведут спортивную подготовку 255 спортсменов. В завершение он вручил сертификат на приобретение необходимого спортивного инвентаря для школы «Тулпар».

«Мы стремимся, чтобы количество занимающихся в Набережных Челнах увеличивалось, поэтому уделяем детскому спорту ключевое место», — написал Магдеев в своем Telegram-канале.