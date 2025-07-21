В Челнах открылся экопункт нового формата для сбора и сортировки мусора

Фото: © «Челнинские известия»

В Набережных Челнах на парковке у ТЦ «Королев» открылся первый модульный пункт раздельного сбора отходов. Новый объект экоинфраструктуры разделен на две зоны: в одной принимают вторсырье, в другой проходят консультации и мастер-классы по переработке. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Модуль работает ежедневно с 09:00 до 21:00 и принимает алюминиевые и консервные банки, пластик (ПНД и ПВД), пленку, бумагу, стекло, одежду, батарейки и электронные отходы.

«Установка пункта раздельного сбора мусора в новой части города, на улице Академика Королева, 2, получилась благодаря поддержке мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. Он большое внимание уделяет экологическим вопросам», – рассказал начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов.

«Сегодня мы положили хорошее начало с точки зрения экологического воспитания населения. Теперь у нас есть возможность отсортировать мусор, привести его сюда. Любой желающий это может сделать – принести и бесплатно сдать. Дополнительная точка появится в старой части города», – добавил он.

Фото: © «Челнинские известия»

Вторая зона модуля – информационно-просветительская. Здесь жители могут получить советы по раздельному сбору и принять участие в экологических акциях. Одной из особенностей стала еженедельная мастерская, где обучают делать брелоки из переработанных пластиковых крышек.

Процесс выглядит так: крышки измельчаются в шредере до состояния стружки, затем материал нагревается в инжекторе до 200-215 градусов. Пластик заливается в форму, где застывает в виде брелока с оттиском карты Татарстана. Все происходит вручную – с помощью специальных винтов.

«Выгода в том, что у населения есть мотивационная составляющая. Для тех, кто активно сдает отходы на переработку, предусмотрена система поощрения», – пояснила генеральный директор регионального оператора «Гринта» Евгения Фагимова.

«В определенные фракции нужно сдать установленное количество отходов. Например, за 200 граммов алюминиевых банок – одна отметка, за 400 граммов – две отметки и так далее. При накоплении необходимого количества отметок по прейскуранту их можно обменять на полезные вещи, изготовленные из переработанных материалов. Это шоперы, бутылки и так далее», – добавила она.

Фото: © «Челнинские известия»

Инициатива реализована при участии «Гринты» и исполнительного комитета Набережных Челнов. Все собранное вторсырье будет направляться непосредственно переработчикам – фракции подбирались исходя из актуальных запросов горожан и логистических возможностей.

«Ценность раздельного сбора отходов в том, что это увеличит процент их переработки», – отметил директор Детского эколого-биологического центра №4 Владимир Товма.

Второй аналогичный модуль планируют установить рядом с ТЦ «Арзан».