Экономика 16 февраля 2026 15:35

В Челнах открыли завод по производству мостов за 6,5 млрд рублей

В Набережных Челнах в рамках празднования 50-летия со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ состоялось открытие завода по производству мостов. В церемонии приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор автокомпании Сергей Когогин и депутат Госдумы Альфия Когогина и другие.

Как отметил Мантуров, запуск производства позволит заместить импорт мостов для грузовиков поколения К5, при этом ключевые компоненты агрегатов имеют российское происхождение. Инвестиции в проект составили 6,5 млрд рублей, из них 5 млрд рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

По словам Минниханова, открытие новой линии – очередной шаг к укреплению технологического суверенитета и развитию отечественного автопрома.

Чемезов подчеркнул, что новый высокотехнологичный комплекс площадью 130 тыс. кв. метров включает 11 цехов, около 6 тыс. единиц оборудования и создаст 2,8 тыс. рабочих мест.

«Символично, что мы открываем завод мостов в день 50-летия со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ. Это еще одно свидетельство роста и развития компании», – заявил Когогин.

Предприятие будет выпускать мосты для автомобилей поколений К3 и К5. Новые агрегаты отличаются повышенной нагрузочной способностью и ресурсом: по данным компании, долговечность картеров превышает 6 млн циклов, что в шесть раз выше показателей классических конструкций.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

