В Челнах открыли обновленную школу с космическим залом внутри и муралами на фасаде

В день Республики Татарстан в Набережных Челнах состоялось открытие школы №56, которая по итогам учебного года стала лучшей среди образовательных учреждений Автограда по пяти предметам: математике, физике, информатике и обществознанию. Благодаря этому школа была отмечена грантом мэра в размере 1 млн рублей, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Школе №56 — 32 года. За это время здесь никогда не было капитального ремонта.

Открытие учреждения состоялось при участии мэра Наиля Магдеева, депутата Госдумы Альфии Когогиной, а также депутатов Госсовета и горсовета.

Присутствовали и ученики, которые через пару дней придут в обновленную школу.

«В этом году, благодаря федеральным программам, поддержке нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, принята программа по капитальному ремонту. Республика Татарстан, Рустам Нургалиевич Минниханов также вложились в общую сумму, чтобы капитальный ремонт был современным, красивым», — отметил Магдеев.

Главный архитектор города Малика Шамсиева рассказала о муралах, которые впервые появились на фасаде школы.

«На всероссийском конкурсе, где принимали участие очень много муниципальных образований, мы заняли пятое место. Для нас это очень большое достижение. Школа преобразовалась, теперь интересно выглядит фасад. Внутри школа также сильно преобразилась: интерьер, мебель, коммуникации», — сказала она.

Для развития детей в холле установлен уголок — ростовые шахматы для игр. В спортивном зале уложено противовандальное покрытие.

Обустроен и уникальный космический зал — на потолке и стенах размещены звезды и созвездия. На стене прикреплена ракета из папье-маше, откуда раздается знаменитая песня «Земля в иллюминаторе».