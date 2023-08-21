В Челнах открыли рабочее движение по новому участку продолжения Московского проспекта

Фото: t.me/nabchelnyofficial/9183

По новому участку продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах запущено рабочее движение. Об этом мэр Наиль Магдеев рассказал на деловом понедельнике.

«Мы договорились, что 20 августа откроем рабочее движение через реку. Открыто пока рабочее движение, но полнокровное. Есть ряд работ, связанный с установкой знаков. С этого дня начнут курсировать городские автобусы №№2 и 3», – доложил градоначальник.

Он отметил, что строительство проспекта – очень трудоемкий проект, протяженность новой дороги составила 1,3 км. Работы по ее возведению проходили в рамках федеральной программы «Стимул» по национальному проекту «Жилье и городская среда». Через Орловское поле строители проложили по две полосы движения в каждом направлении, устроили местные проезды, тротуары и освещение, а также построили мост длиной 96 метров через Челну. Благодаря этому открылась транспортная доступность для микрорайона «Притяжение».

На сегодняшний день начаты проектные работы на втором этапе строительства – до улицы Хади Такташа, передает Управление информационной политики и по связям с общественностью.