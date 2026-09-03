В Челнах открыли новое здание Республиканского бюро судмедэкспертизы

Сегодня состоялось торжественное открытие нового здания Набережночелнинского филиала Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом в своем канале в МАКС сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

«До этого специалисты работали в стесненных условиях. Исследования проводились зачастую в две смены. В здании площадью около 700 квадратных метров оборудованы секционная, регистратура, траурный зал, помещения для проведения ритуального омовения, отдельный блок для исследований при особо опасных инфекциях», – написал министр.

В новом здании созданы условия для комфортной работы сотрудников, включая предсекционную зону с душевыми комнатами.