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Общество 3 сентября 2026 16:45

В Челнах открыли новое здание Республиканского бюро судмедэкспертизы

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Сегодня состоялось торжественное открытие нового здания Набережночелнинского филиала Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом в своем канале в МАКС сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

«До этого специалисты работали в стесненных условиях. Исследования проводились зачастую в две смены. В здании площадью около 700 квадратных метров оборудованы секционная, регистратура, траурный зал, помещения для проведения ритуального омовения, отдельный блок для исследований при особо опасных инфекциях», – написал министр.

В новом здании созданы условия для комфортной работы сотрудников, включая предсекционную зону с душевыми комнатами.

#Здоровье #медицина
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