В Челнах открыта мемориальная доска в честь Александра Барыкина

В Набережных Челнах прошло открытие мемориальной доски и вечер памяти певца, композитора, гитариста, поэта-песенника Александра Барыкина (1952 — 2011), которому в этом году исполнилось бы 70 лет.

Как рассказал один из организаторов события — председатель правления Машиностроительного кластера Татарстана и советник министра промышленности и торговли республики Сергей Майоров, мероприятие прошло в дружелюбной и душевной атмосфере.

Ради участия в событии в деревню Белоус Тукаевского района приехал сын Александра Барыкина Георгий. Он выразил благодарность челнинцам за организацию вечера памяти и снял мантию с мемориальной доски.

Мемориальная доска размером 100 на 70 см, выполненная из черного гранита, появилась на фасаде дома №36 по улице Прикамской. На ней белыми буквами выгравирована надпись на русском языке: «Поэт, композитор, певец. Неоднократно гостил в этом доме у Юрия Шеина. Именно здесь была написана песня „Набережные Челны“ в соавторстве с Сергеем Бычковым». Депутат Юрий Шеин часто оказывал гостеприимство Барыкину во время его гастролей. Сейчас он живет в Анапе, однако тоже приехал на вечер памяти.

Открытие также посетили начальник Управления культуры Тукаевского района Юлия Рыбакова, депутат 11-го округа Малошильнинского округа Наталья Майорова, известный поэт из Набережных Челнов, председатель Татарстанского отделения Союза российских писателей, главный редактор альманаха «Аргамак» Николай Алешков. Он написал стихи к этому событию.

Официальная часть продолжилась музыкальным вечером. Ведущим церемонии открытия и фестиваля был назначен Игорь Князев — известный ведущий в Челнах, который был лично знаком с Барыкиным и провел все фестивали в автограде, посвященные певцу.

В ретрокафе Георгий Барыкин исполнил около 15 песен. ВИА «Свет и тени» совместно с профессиональным музыкантом из Челнов Сергеем Бычковом исполнили из репертуара Александра Барыкина еще два хита: «Там, за рекой» и «Звездный корабль». К слову, именно в соавторстве с Бычковым Александр Барыкин написал песню «Набережные Челны».