В Челнах открыли Год национальных культур и традиций и Год педагога и наставника

В Набережных Челнах торжественно открыли Год национальных культур и традиций и Год педагога и наставника. В честь этого прошел большой концерт. О мероприятии в своем телеграм-канале рассказал мэр Наиль Магдеев.

«В нашем городе дан старт Году национальных культур и традиций и Году педагога и наставника. Набережные Челны — это дружный и многонациональный город. Доброе братство — это наше самое главное богатство!» — написал он.

В Челнах действует более 20 общин.

«Атмосфера взаимопомощи, чувство локтя, уважения друг к другу помогли выстоять в непростые времена, и наши дети, внуки и взрослое поколение успешно продолжают развивать заложенные традиции. 2023 год даст новый импульс развитию языков, традиций, культур», — обратился руководитель города ко всем присутствующим.

Отдельно градоначальник остановился на достижениях в системе образования, подчеркнув, что педагоги, наставники с малых лет учат основам принципов взаимопонимания, уважению каждого, преемственности традиций.

«В 2023 году имя Учителя заиграет новыми красками. Мы — городские власти, предпринимательское сообщество, — делаем все, для того чтобы имя учителя звучало гордо. Тем более, что система образования Автограда является лучшей не только в Республике Татарстан, но и в нашей стране», — произнес Наиль Магдеев.