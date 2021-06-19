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Ру Тат
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19 июня 2021  01:02
Эльвира Мухаметдинова

В Челнах открылась выставка художников-этнофутуристов «Тамга XXI "Под вечным небом"»

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В большом зале челнинской картинной галереи художники-этнофутунисты представили экспозицию «Тамга XXI „Под вечным небом“».

На выставке представлено более 80 работ, выполненных в разных жанрах: живопись, графика, скульптура, инсталляция. Экспозиция повествует о становлении народов Поволжья. Ее отличает не только общая тематика, но и необычная манера работы художников — этнический авангард.

Объединение «Тамга» существует более 20 лет. В него входят художники, которые в своих работах продвигают национальные ценности.

 «Тамга — это концентрированное выражение сущности вещей, родовое клеймо. Художник стремится не просто копировать окружающий мир, а понять и отразить его суть, и в этом поиске он непременно приходит к знаку. Поэтому, наверное, наше искусство более условное, более абстрагированное, однако не в такой степени, чтобы быть оторванным от жизни», — говорит руководитель группы — художник Хамза Шарипов. 

Фото Набережночелнинской картинной галереи

 

 

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