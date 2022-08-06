В Челнах открылась выставка художника, который пишет картины без рук

В картинной галерее Набережных Челнов состоялось открытие персональной выставки живописных работ художника Рената Мусина. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В Автограде и за его пределами мастер кисти известен как человек с необычной судьбой. Из-за ДЦП он не может рисовать руками. Несмотря на серьезный недуг, челнинец живет активной, полной жизнью, а его работы пользуются популярностью.

Ренат Мусин придумал специальное изобретение для закрепления кисти и пишет свои полотна движениями головы. Впервые к искусству он приобщился ребенком в Детском Ордене Милосердия при городском Дворце детского творчества. Там будущий художник научился лепить, а затем и рисовать. Постепенно он начал писать акварелью, пастелью, гуашью. С тех пор Ренат не расстается с кисточкой, любимая техника — масляная живопись.

Основную часть нынешней экспозиции в картинной галерее составляют пейзажи с видами изумрудно-зеленых лесов, бескрайних рек и величавых гор. В своих работах художник использует насыщенные цвета.