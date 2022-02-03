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Культура
3 февраля 2022  20:06
Эльза Кузнецова

В Челнах открылась «мужская» выставка с экспонатами участников мотоклуба «Ночные волки»

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Историко-краеведческий музей подготовил выставку «Территория мужчины», приуроченную ко Дню защитника Отечества и военно-патриотическому месячнику. Об этом сообщается в Instagram культурного учреждения.

В экспозиции представлены фотографии и документальные материалы, вещевые экспонаты. Два тематических блока выставки, где представлены 120 экспонатов, рассказывают о мужчине как о воине, защитнике, а также о мужчине как о главе семейства, со своими интересами и увлечениями.

Гости также увидят на выставке предметно-бытовой мир мужчин второй половины XX века, а также экспонаты из частной коллекции участников мотоклуба «Ночные волки».

Для индивидуальных посетителей выставка оснащена аудиогидами, также информация размещена на сенсорном киоске. Интерактивная зона выставки состоит из фотозоны и уголка «Мозговой штурм».

Выставка будет открыта по 10 марта. 

#Набережные Челны #открытие выставки #День защитника Отечества
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