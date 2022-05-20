В Челнах открылась выставка работ фотожурналиста Николая Туганова

В ДК Энергетик Набережных Челнов открылась фотовыставка работ Николая Туганова. Экспозиция посвящена 50-летию его творческой деятельности. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

На выставке представлено 300 атмосферных работ в черно-белом варианте. В фотосюжетах запечатлены подготовка к свадьбе, встречи молодых людей, майские демонстрации и многое другое.

Николай Туганов — заслуженный работник культуры РТ, член Союза фотохудожников России и Союза журналистов Татарстана.

Во Дворце культуры «КАМАЗ» открылась другая выставка «Следуя за мечтой» — здесь представлены работы преподавателей и воспитанников детской художественной школы №1. Среди авторов — преподаватели Елена Каширская и Софья Ульченко, а также обучающиеся школы Ксения Бирюкова, Анастасия Федотова, Мария Певгова, Мария Илюшкина, Фарида Исламова, Алия Гильфанова, Анастасия Иванова, Алена Пилецкая.

Выставка демонстрирует невероятную широту творческих работ и при этом отличается легкостью и позитивом. Всего посетители смогут увидеть 30 картин, выполненных в различных техниках. Проникнуться атмосферой искусства и познакомиться с работами авторов можно до конца мая. Вход свободный.