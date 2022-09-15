В Челнах откроется мемориал певцу Барыкину — на вечере памяти выступит Алексей Глызин

На фото: ВИА «Свет и тени» / Сергей Майоров.

23 сентября в Набережных Челнах состоится открытие мемориальной доски и вечер памяти певца, композитора, гитариста, поэта-песенника Александра Барыкина (1952 — 2011). Организатором и инициатором события стал председатель правления Машиностроительного кластера Татарстана и советник министра промышленности и торговли республики Сергей Майоров.

В беседе с «Татар-информом» он рассказал, что лично был знаком с артистом.

«Это был очень интересный человек, автор более 500 песен не может быть неинтересен. Александр Барыкин был известен не только в Советском Союзе, но и в зарубежных странах много гастролировал. Ключевой момент в том, что у него был близкий друг — Юрий Шеин [экс-депутат горсовета — прим. Т-и], у которого в Сосновом бору находится дом. И Александр Барыкин часто бывал у него в гостях во время гастролей. Мемориальная доска будет установлена именно на этом доме. Юрий Шеин дал согласие на размещение памятной доски», — поделился собеседник агентства.

Мемориальная доска размером 100 на 70 см, выполненная из черного гранита, появится на фасаде дома №36 по улице Прикамская, в деревне Белоус Тукаевского района. На ней белыми буквами выгравирована надпись на русском языке, что в этом доме часто гостил Александр Барыкин.

Оригинал-макет мемориала был согласован автором проекта Сергеем Майоровым с Юрием Шеиным, депутатом Натальей Майоровой, профессиональным музыкантом из Челнов Сергеем Бычковом. Именно в соавторстве с Бычковым Александр Барыкин написал песню «Набережные Челны»: припевы — Бычков, а Барыкин — куплеты.

После официальной части в местном кафе «Медвежий угол» начнется фестиваль и вечер памяти Барыкина. Здесь выступят российские и республиканские артисты.

«Вечер откроет сын музыканта Георгий Барыкин, который продолжил дело своего отца. Он свое участие уже подтвердил. Также планируется участие Алексея Глызина из ВИА „Веселые ребята“, Сергея Бычкова, местного коллектива ВИА „Свет и тени“. Помимо этого, приглашены руководство Министерств культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, руководители муниципальных образований — главы Менделеевского и Тукаевского района, мэр Набережных Челнов. Это будет очень хорошее теплое событие. Приглашаем всех», — сказал глава Машиностроительного кластера РТ.

Начало запланировано на четыре часа вечера, заезд возможен только через СНТ «Сосновый бор».