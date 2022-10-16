В Челнах откроется выставка скончавшегося на Кипре художника

18 октября в Картинной галерее Набережных Челнов готовится к открытию выставка Вадима Кукушкина, который скончался этим летом на Кипре при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

По словам его мамы Ирины Кукушкиной, в экспозицию вошли более 40 работ художника. Она будет размещена в малом зале. Посетители выставки смогут увидеть как ранние работы, на которых Вадим запечатлел родные челнинские места, так и те, которые были созданы на Кипре.

Выставка подготовлена при активном участии наставника Вадима Кукушкина — известного художника Хамзы Шарипова.

В августе этого года на острове Кипр было найдено тело молодого художника. Причины смерти до сих пор неизвестны.