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Ру Тат
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Культура
16 октября 2022  03:10

В Челнах откроется выставка скончавшегося на Кипре художника

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18 октября в Картинной галерее Набережных Челнов готовится к открытию выставка Вадима Кукушкина, который скончался этим летом на Кипре при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

По словам его мамы Ирины Кукушкиной, в экспозицию вошли более 40 работ художника. Она будет размещена в малом зале. Посетители выставки смогут увидеть как ранние работы, на которых Вадим запечатлел родные челнинские места, так и те, которые были созданы на Кипре.

Выставка подготовлена при активном участии наставника Вадима Кукушкина — известного художника Хамзы Шарипова.

В августе этого года на острове Кипр было найдено тело молодого художника. Причины смерти до сих пор неизвестны.

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