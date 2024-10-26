В Челнах откроется шахматный клуб Российского военно-исторического общества

29 октября в Набережных Челнах состоится торжественное открытие культурно-интеллектуального пространства — Шахматного клуба Российского военно-исторического общества (РВИО). Мероприятие состоится в спортивном комплексе по адресу: проспект Мира, 83, и начнется в 10:00.

Торжественная церемония пройдет на новой площадке для шахматных игр, где жители и гости города смогут свободно обучаться и устраивать соревнования. С приветственными словами на открытии выступят мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и депутат Госсовета РТ Тимур Камалетдинов.

В программе запланирован шахматный турнир в формате блиц, участие в котором примут как юные шахматисты, так и опытные игроки города. После турнира состоится интерактивная лекция на тему «Я — защитник Отечества: форма от Первой мировой до СВО».

Проект реализован при поддержке Российского военно-исторического общества и Федерации шахмат, чтобы способствовать патриотическому воспитанию молодежи через интеллектуальные игры.

«Шахматы — это самая что ни на есть военно-историческая игра, которая может быть, и в шахматы у нас играют многие, — отметил помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По его словам, открытие таких клубов в регионах России помогает воспитывать интеллектуально развитое и патриотически настроенное поколение, которое ценит и понимает свою историю. Новые шахматные площадки станут точками притяжения для молодежи и помогут развивать смышленость и гибкость ума в каждом любители стратегий.

Шахматный клуб РВИО станет не только площадкой для развития интеллектуальных способностей, но и местом для дружеского общения, где шахматы будут способствовать воспитанию уважения к историческому и культурному наследию России.