В Челнах откроется персональная выставка девятиклассницы

Сегодня в ДК «КАМАЗ» в Набережных Челнах откроется вернисаж юной горожанки Анастасии Сергеевой, стипендиата конкурса молодых талантов «Новые имена» и стипендиата Минкультуры РТ. Открытие экспозиции анонсировала директор Детской художественной школы №1 Альбина Шайхулова.

Девочка представит свои картины в акварельной технике, академические работы, а также работы, выполненные маслом. Полотна были написаны во время плэнера в Суздале.

«Суздаль — это отдельная страница в моей жизни. Этот город нужно посетить обязательно! Его называют городом художников: архитектура, культура города покоряют. В июле 2021 года я прошла двухнедельное обучение вместе с московскими преподавателями с ведущих учебных организаций», — поделилась по время пресс-конференции юная художница.

Анастасия учится в 9 классе образовательной школы и параллельно — в 5 классе «Детской художественной школы № 1». Также девочка успешно прошла обучение в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Директор школы Альбина Шайхулова отмечает, что проведение таких вернисажей положительно сказывается на культурной жизни самого образовательного учреждения. В этом году художественная школа отмечает 50-летие. Работы преподавателей, учеников, выставляются в Набережных Челнах. Картины можно увидеть в молодежных центрах «Нур», «Шатлык», бассейне «Альбатрос», а также в других крупных городах республики.

Сегодня открытие выставки запланировано на пять вечера. Выставка будет идти в течение месяца, вход свободный.