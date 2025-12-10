news_header_top
Происшествия 10 декабря 2025 12:00

В Челнах отбойник, установленный за часы до ДТП, спас водителя от тяжких последствий

Фото: ПАД

В Набережных Челнах отбойник, установленный за несколько часов до ДТП, уберег от последствий водителя легковушки.

В минувшее воскресенье сотрудники ПАД завершили работы по установке барьерного ограждения на Боровецком кольце, а в ночь на 8 декабря в него врезалась легковушка. Таким образом, отбойник предотвратил вылет легковушки в кювет.

Водитель с места происшествия скрылся, но не бесследно – на обочине остались фрагменты фар и госномер. Все данные уже переданы сотрудникам ГАИ.

Установка барьерного ограждения на данном участке продолжается, отметили в пресс-службе предприятия.

Фото: ПАД

#Набережные Челны #ДТП
