В Челнах от коронавируса привились 29 тыс. жителей

В Набережных Челнах от коронавируса Covid-19 полностью привились 28 780 человек. Первый компонент вакцины получили 36 240 горожан, сообщили в Управлении здравоохранения города.

Самую большую активность в прививочной кампании проявил КАМАЗ. Первый этап вакцинации прошли 6 715 работников завода, второй компонент уже получили 4 814 камазовцев.

В горздраве заверили, что для вакцинации челнинцев созданы все необходимые условия. Поликлиники принимают желающих ежедневно, в том числе и по субботам. Действует прививочный пункт в торговом центре «Омега», выездные медицинские бригады работают по заявкам предприятий города.