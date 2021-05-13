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Ру Тат
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13 мая 2021  00:04
Эльвира Мухаметдинова

В Челнах от коронавируса привились 29 тыс. жителей

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В Набережных Челнах от коронавируса Covid-19 полностью привились 28 780 человек. Первый компонент вакцины получили 36 240 горожан, сообщили в Управлении здравоохранения города.

Самую большую активность в прививочной кампании проявил КАМАЗ. Первый этап вакцинации прошли 6 715 работников завода, второй компонент уже получили 4 814 камазовцев. 

В горздраве заверили, что для вакцинации челнинцев созданы все необходимые условия. Поликлиники принимают желающих ежедневно, в том числе и по субботам. Действует прививочный пункт в торговом центре «Омега», выездные медицинские бригады работают по заявкам предприятий города.

 

массовая вакцинация коронавирус
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