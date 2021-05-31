В Челнах от анорексии скончалась фотомодель Ксения Шарипова. После трагедии ее друзья разместили фотографии модели в соцсетях.

«В Набережных Челнах на днях не стало 24-летней Ксении Шариповой. Девушка работала моделью, активно путешествовала и соблюдала жуткие диеты. На этой почве стала страдать анорексией. Несколько лет лечения не помогли полностью излечиться от недуга. Ее состояние лишь стабилизировалось. Последствия от изнурительных диет подорвали ее здоровье, и ее сердце перестало биться в ночь на 27 мая», – написали они.

По данным из открытых источников, анорексия – психическое расстройство, связанное с искаженным представлением образа собственного тела и сопряженным с ним нарушением пищевого поведения: тщательно скрываемый, сознательный или преднамеренный, добровольный, упорный, мучительный отказ от еды.