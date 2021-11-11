В Челнах осудили завотделением Центра гигиены и эпидемиологии за мошенничество на 2 млн

В Набережночелнинском суде вынесли приговор завотделением филиала Центра гигиены и эпидемиологии в РТ Султанову и его знакомому бизнесмену Токареву, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как удалось установить суду, Султанов с июля по август 2019 года исполнял обязанности главврача филиала ФБУЗ. Пользуясь этим положением, он вместе с Токаревым придумал план хищения денег филиала ФБУЗ. Они, используя средства филиала, проводили исследования на объектах строительства. При этом договоры с застройщиками они заключали не напрямую через ФБУЗ, а через подконтрольные Токареву юрлица.

Таким образом им удалось похитить более 2 миллионов рублей Центра гигиены и эпидемиологии в РТ. Возбудили уголовное дело, однако оба из допрошенных своей вины не признали.

В конечном итоге суд Набережных Челнов отправил их обоих в колонию общего режима на пять лет. Об этом сообщается в пресс-службе суда.