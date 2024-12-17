В Челнах осудили хозяина питбуля, который изуродовал лицо прохожего

В Набережных Челнах суд вынес приговор мужчине, который натравил своего питбуля на двух прохожих. Одним из них был пенсионер, которому собака изуродовала лицо.

Так, подсудимому вменяли умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Путем частичного сложения мужчине назначили наказание в виде года принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Свою вину он признал и раскаялся.

Инцидент, который попал на камеры, произошел в феврале этого года. Как сообщает Набережночелнинский городской суд РТ, хозяин натравил на прохожего своего пса из-за национальной неприязни.

Мужчина дал команду собаке, а после, используя поводок в качестве оружия, ударил. При этом челнинец грозился убить пенсионера.

В этот же день, житель Челнов снова натравил собаку на другого прохожего. В результате мужчина отделался легкими травмами.