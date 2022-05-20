В Челнах осудили преподавателя института при МВД России, который брал взятки за зачет

Сегодня в Набережночелнинском суде вынесли приговор преподавателю кафедры огневой, физической и тактико-специальной подготовки филиала Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ, который в январе 2020 года получил от десяти человек взятку через посредника в 15 тысяч рублей за зачеты по нескольким предметам.

Было возбуждено уголовное дело по статьям за получение взятки и служебный подлог. Свою вину преподаватель полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года и 1 месяц условно с испытательным сроком в полтора года. Об этом сообщается в пресс-службе суда Набережных Челнов.