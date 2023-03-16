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Руc Тат
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Происшествия 16 марта 2023 16:24

В Челнах осудили наркоторговца, которого задержали с 4,3 килограмма синтетики

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Челнинский суд вынес приговор 47-летнему жителю Московской области, который был задержан в Автограде с 4,3 килограммами синтетического наркотика, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как установили в суде, в январе 2022 года мужчина приобрел в сети наркотики и забрал их из тайника в лесопосадке возле города Ефремово Тульской области и отправился в сторону Магнитогорска.

Его иномарку сотрудники ДПС остановили в Челнах. При досмотре авто была обнаружена партия наркотических средств.

По статье «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» суд назначил мужчине 8 лет исправительной колонии строгого режима.

#наркоторговец #Набережные Челны
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