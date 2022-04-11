В Челнах осудили главбуха, укравшую 280 тысяч рублей у компании, на которую работала

21 марта суд Набережных Челнов вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной по статье «Присвоение и растрата в крупном размере».

Как было установлено, в 2015 году женщина, будучи главным бухгалтером одной из организаций, похитила 114 тысяч рублей компании, переведя их себе в качестве зарплаты.

Кроме того, позже в этом же году она решила похитить еще около 165 тысяч рублей. Присвоенные деньги она потратила по своему усмотрению. Таким образом, общий ущерб от ее действий составил около 279 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Суд назначил подсудимой наказание в виде условного лишения свободы на год с таким же испытательным сроком. Ущерб еще не возмещен. Об этом сообщили в пресс-службе суда Набережных Челнов.