В Челнах оштрафовали УК, по вине которой боец СВО упал и сломал ногу на льду

В Набережных Челнах боец СВО поскользнулся и упал на обледеневшем тротуаре у своего дома на улице Академика Королева. В результате он сломал ногу.

Момент падения попал на камеры наблюдения. Из-за этой травмы мужчине установили вторую группу инвалидности.

Прокуратура Татарстана провела проверку и установила, что за чистоту тротуара отвечает управляющая компания «Электротехников». Она недобросовестно выполняла свои обязанности и не убрала лед.

Суд обязал управляющую компанию выплатить пострадавшему более 15 тысяч рублей — на возмещение материального ущерба и 800 тысяч рублей — в качестве компенсации морального вреда.