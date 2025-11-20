news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 20 ноября 2025 12:00

В Челнах оштрафовали УК, по вине которой боец СВО упал и сломал ногу на льду

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах боец СВО поскользнулся и упал на обледеневшем тротуаре у своего дома на улице Академика Королева. В результате он сломал ногу.

Момент падения попал на камеры наблюдения. Из-за этой травмы мужчине установили вторую группу инвалидности.

Прокуратура Татарстана провела проверку и установила, что за чистоту тротуара отвечает управляющая компания «Электротехников». Она недобросовестно выполняла свои обязанности и не убрала лед.

Суд обязал управляющую компанию выплатить пострадавшему более 15 тысяч рублей — на возмещение материального ущерба и 800 тысяч рублей — в качестве компенсации морального вреда.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

19 ноября 2025
Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

19 ноября 2025