В Челнах оштрафовали УК, по вине которой боец СВО упал и сломал ногу на льду
В Набережных Челнах боец СВО поскользнулся и упал на обледеневшем тротуаре у своего дома на улице Академика Королева. В результате он сломал ногу.
Момент падения попал на камеры наблюдения. Из-за этой травмы мужчине установили вторую группу инвалидности.
Прокуратура Татарстана провела проверку и установила, что за чистоту тротуара отвечает управляющая компания «Электротехников». Она недобросовестно выполняла свои обязанности и не убрала лед.
Суд обязал управляющую компанию выплатить пострадавшему более 15 тысяч рублей — на возмещение материального ущерба и 800 тысяч рублей — в качестве компенсации морального вреда.