В Челнах оштрафовали нарушителей порядка на более чем 1 млн рублей

В Набережных Челнах за девять месяцев 2025 года зарегистрировано более 600 административных нарушений в сфере благоустройства и использования земель. Об этом на еженедельном совещании сообщил начальник управления административно-технической инспекции (АТИ) Алмаз Хамматов.

Превалирующей группой нарушений остаются нарушения правил благоустройства – оформлено 279 протоколов. Второе место по числу штрафов занимают несанкционированные свалки, за которые составлен 231 протокол.

Кроме того, за нарушения правил земляных работ инспекция оформила 35 протоколов, за отсутствие вывесок на татарском языке – 36 протоколов, а за нарушение правил размещения информационных сообщений на фасадах зданий – 20 протоколов.

Также, по словам Хамматова, количество случаев самовольного занятия муниципальных участков составило 64, что на 10% больше, чем в прошлом году.

«Одним из приоритетных направлений деятельности управления является профилактика и борьба с образованием мест несанкционированных свалок. Ежедневно ведется работа по выявлению и пресечению фактов их организации. Для этого на наиболее проблемных участках установлены средства автоматической фотофиксации. Совместно с сотрудниками Прикамского территориального управления министерства экологии и природных ресурсов РТ осуществляется работа по привлечению нарушителей к ответственности», – подчеркнул Алмаз Хамматов.

За аналогичный период прошлого года показатели увеличились на 43%.

В общей сложности за 9 месяцев 2025 года сумма наложенных штрафов по протоколам КоАП РТ составила 1 млн 59 тыс. рублей. Материалы по всем выявленным нарушениям переданы в Административную комиссию исполнительного комитета для принятия мер административного воздействия.

Мэр города Наиль Магдеев прокомментировал работу инспекции. «Я бы вас похвалил, но не буду. Работы меньше не становится. За вами контроль. Вы тот орган, который должен строго, но справедливо поступать», – отметил он.