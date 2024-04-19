Жителя Челнов оштрафовали за отказ покинуть квартиру во время пожара

В Набережночелнинском городском суде рассмотрели дело в отношении местного жителя, который во время пожара отказался покинуть опасный участок. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как следует из материалов дела, 11 апреля при ликвидации пожара в многоквартирном доме по улице Мусы Джалиля челнинец отказался уходить из помещения.

Суд квалифицировал его действия как «неповиновение законным требованиям сотрудников полиции». Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему штраф в размере 2 тыс.рублей.