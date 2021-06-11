В Челнах компания «Камский бекон» оштрафована за нарушение антиковидного режима

Роспотребнадзор Набережных Челнов оштрафовал компанию «Камский бекон» за нарушение антиковидного режима. Об этом сообщил главный санитарный врач Автограда Ильгизяр Бариев.

Также нарушения выявлены в компании турецкого производителя спецтехники «Колуман Рус» и в пришкольном лагере татарской гимназии №2. Меры воздействия административного характера были применены и в отношении ряда медицинских учреждений.

Всего за неделю специалисты территориального отдела Роспотребнадзора проверили более 20 объектов, в том числе два промышленных предприятия, шесть магазинов, пять лагерей отдыха.