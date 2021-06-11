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Ру Тат
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11 июня 2021  13:10
Эльвира Мухаметдинова

В Челнах компания «Камский бекон» оштрафована за нарушение антиковидного режима

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Роспотребнадзор Набережных Челнов оштрафовал компанию «Камский бекон» за нарушение антиковидного режима. Об этом сообщил главный санитарный врач Автограда Ильгизяр Бариев.

Также нарушения выявлены в компании турецкого производителя спецтехники «Колуман Рус» и в пришкольном лагере татарской гимназии №2. Меры воздействия административного характера были применены и в отношении ряда медицинских учреждений.

Всего за неделю специалисты территориального отдела Роспотребнадзора проверили более 20 объектов, в том числе два промышленных предприятия, шесть магазинов, пять лагерей отдыха.

#Коронавирус
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