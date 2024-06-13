В Челнах организовали рейд по точкам с продукцией двойного назначения

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах вместо ремонта обуви занимались продажей продукции двойного назначения — речь идет о так называемых «фанфуриках». В 40-м комплексе прошла контрольная закупка спиртосодержащей продукции. Участие в проверке приняли сотрудники администрации Центрального района Автограда и полиции. Все происходящее было зафиксировано на камеру.

Тайный покупатель отправился в точку по ремонту обуви, которая находится в доме 40/13. Согласно жалобам жителей, здесь занимаются не только обновлением подошв и набоек, но и продажей фанфуриков. Это подтвердила и контрольная закупка.

«Зашел на точку продажи. Купил спиртосодержащий продукт по цене 60 рублей. Вопросов никаких не задавали. Продажа произошла быстро», — рассказал тайный покупатель.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

После контрольной закупки точку проверили полицейские. Продавщица стала уверять, что работает здесь всего полтора месяца, причем посменно, а о том, зачем люди покупают фанфурики, не знает.

«Вы хотите сказать, что я должна за руку держать и смотреть, он выпил или не выпил? Вот если вы захотите, я что могу вас удержать?» — задала риторические вопросы продавец.

Ей объяснили, что удерживать никого не стоит, а вот продавать такую продукцию без лицензии нельзя.

«Приходят же нормальные люди. Не такие, что пьющие, руки дрожат там или еще что-нибудь. Приходят женщины такие же, как я, и молодые даже приходят. Но они для работы берут. Ногти делают, спиртом обрабатывают. Приходят мужчины, сантехнику чистят», — заметила продавщица по имени Валентина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Вот только не все берут фанфурики для обработки ногтей и сантехники, уверен глава администрации Центрального района Эдуард Фаттахов.

«Это жидкость двойного назначения. Это, например, протирки каких-то запчастей, для промывки какой-то, для заготовок каких-то. Представьте, техническая жидкость, а ее умудряются продавать нашим челнинцам, чтобы употреблять внутрь», — возмутился он.

А это может привести к отравлениям и даже летальным исходам, убежден чиновник. Теперь продавца продукции двойного назначения ждет наказание, а товар будет конфискован.

«На продавцов будет составляться административный протокол по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях и <...> направляться в суд. А данная продукция будет изыматься в комнату хранения вещдоков. А затем судьи могут потребовать изъять на уничтожение», — рассказал участковый уполномоченный полиции Эльмир Хафизов.

В этой точке было изъято 78 бутылочек спиртосодержащей продукции двойного назначения. По словам сотрудников администрации Центрального района, подобные рейды будут регулярными.

Сотрудники администрации просят и челнинцев быть более бдительными и сообщать либо им, либо в полицию о том, где именно реализуется продукция двойного назначения. Все обращения обязательно будут проверены, пообещали чиновники.