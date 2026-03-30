В Челнах организовали круглосуточное дежурство для предотвращения подтоплений

В Набережных Челнах на аппаратном совещании под руководством мэра Наиля Магдеева обсудили готовность городской инфраструктуры к весеннему паводку. С докладом выступил начальник управления городского хозяйства Руслан Вильданов.

Как было отмечено, ключевая задача в текущий период – минимизировать последствия зимы и обеспечить беспрепятственный отвод талых вод. Городские службы работают в усиленном режиме.

Особое внимание уделяется вывозу снега. По состоянию на 27 марта на снежные свалки выполнено более 49 тыс. рейсов, вывезено свыше 660 тыс. кубометров снега. Работы ведутся на магистралях, у торговых центров, а также в зонах подземных переходов.

Параллельно продолжается подготовка ливневой канализации. Общая протяженность ливневых сетей в городе превышает 360 км и включает 16,5 тыс. колодцев, 10,5 тыс. дождеприемников, девять насосных станций и два пруда-регулятора. Очистка ливнеприемников проводится как на основных проспектах, так и во дворах жилых домов. Кроме того, специалисты восстанавливают отмостки и заменяют поврежденные люки.

На совещании сообщили, что уже определены участки с наибольшим риском скопления воды – они находятся на особом контроле.

В их число входят дамба с водопропускными трубами у садовых товариществ «Бережок» и «Энергетик», берегоукрепление 17А микрорайона, инженерная защита реки Мелекески и Мелекеского залива, пруд-регулятор №2 и сооружение «Ржавец». Обслуживающая организация «Предприятие автомобильных дорог» завершила ежегодный осмотр объектов и необходимый ремонт клапанов.

Службы эксплуатации ливневых сетей переведены на круглосуточный режим работы. Организовано посменное дежурство, бригады ведут ручную очистку дождеприемников от снега и льда для обеспечения свободного прохождения воды.

Как подчеркнул мэр, в условиях ожидаемого потепления и активного таяния снега все мероприятия должны быть выполнены в сжатые сроки. Городские службы продолжают мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на возможные подтопления.