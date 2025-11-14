news_header_top
Происшествия 14 ноября 2025 14:18

В Челнах организатора выставки «Суперкошки» привлекли к ответственности

В Набережных Челнах прокуратура нашла нарушения на выставке «Суперкошки». Проверка показала, что выставка фактически работает как зоопарк, но не соблюдает нужные требования.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, у предпринимателя не были правильно оформлены журналы наблюдений и уборки, не оказалось документов на корма, а также не было нужной лицензии для содержания животных.

На предпринимателя из Краснодарского края составили несколько административных протоколов и потребовали устранить нарушения. Акты прокуратуры сейчас рассматриваются.

