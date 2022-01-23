В Челнах определили лучшего педагога дополнительного образования

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах состоялся финал муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог дополнительного образования 2022». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Конкурс начался 25 ноября 2021 года, семь педагогов из организаций допобразования заявили о своём желании принять участие в состязаниях за право называться лучшим педагогом.

В финале конкурсанты представили перед экспертами видеоролики «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу», через которые могли рассказать о своих профессиональных ценностях, идеалах, задачах и способах их воплощения в педагогике.

Помимо этого педагоги проявили себя в импровизированном конкурсе «4К: командообразование, коммуникации, критическое мышление, креативность» и конкурсном испытании «Педагогическая риторика».

Лучшим педагогом дополнительного образования 2022 года выбрана Дарья Павлова, которая работает в Городском дворце творчества детей и молодежи №1.

Серебряным призером признана педагог дополнительного образования Центра детского творчества №16 «Огниво» Мария Пинтелина. Бронза досталась педагогу дополнительного образования Центра детского технического творчества №5 Лейсан Сиразевой. Диплом финалиста вручили Анне Милены Багдасарян — преподавателю Детской школы искусств №6 «Да-Да».