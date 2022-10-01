В Челнах онкологи удалили пациентке 10-килограммовую опухоль

Новообразование у 54-летней жительницы Менделеевска выявили в этом году. Во время осмотра гинеколог заметил, что живот сильно увеличен. Опухоль в брюшной полости быстро росла и начала давить на внутренние органы.

Пациентку решили отправить в челнинский Онкодиспансер, где ей успешно удалили 10-килограммовую опухоль. По признанию самой женщины, она думала, что просто «поправилась». Ранее она уже пережила еще одну операцию: ей удалили миому матки размером с куриное яйцо.

После операции женщина поблагодарила врачей, пообещала ежегодно приходить на осмотры, и поспешила домой, к семье. Об этом сообщили в Горздраве Челнов.